Суспільство

Влада Польщі планує запровадити посилену перевірку перевізників з України

29 Листопада 2023 20:32
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україна, кордон, польща

Варшава запровадить посилену перевірку українських перевізників на під’їзних шляхах до кордону.

Про це після зустрічі у середу з польськими перевізниками заявив міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаядур, повідомляє TVP.

“Ми хочемо боротися з нечесною конкуренцією з боку закордонних компаній, які забирають ринок у чесних польських перевізників… Результатом цієї зустрічі стане посилення контролю на під’їзних дорогах до прикордонних пунктів, які блокуються”, – заявив Гаядур.

За його словами, у цих “інтенсивних” перевірках, окрім інспекції автомобільного транспорту, братимуть участь представники Митної, Прикордонної служб та поліції.

Гаядур також повідомив, що він направив до Єврокомісії подання про створення комітету, який би проаналізував наслідки дії угоди між ЄС та Україною (про запровадження після повномасштабного вторгнення РФ в Україну так званого транспортного безвізу – ред.).

За словами міністра, країни ЄС повинні проаналізувати наслідки цієї угоди, оскільки “відсутність обов’язку для підприємців з України мати дозволи на здійснення двосторонніх і транзитних перевезень спричиняє неконтрольовані та зростаючі збитки польських автоперевізників, нерівну конкуренцію та ризик ліквідації польських транспортних компаній”.


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