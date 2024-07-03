Влада Новоросійська повідомила про атаку морських безпілотників

Мер Новоросійська заявив, що місто зазнало атаки безпілотних катерів.
Про це повідомляє Телеграм-канал АСТРА.
«У Новоросійську вибухи, мер заявив про відбиття атаки безекіпажних катерів», – ідеться в повідомленні
Зазначається, що міський голова Новоросійська Андрій Кравченко закликав не перебувати на відкритому просторі біля моря. А також нагадав, що «не припустимо знімати та викладати фото/відео, засоби захисту міста, роботу спеціальних та оперативних служб».
Мешканці Новоросійська повідомляють у соцмережах про потужні вибухи.