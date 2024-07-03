Суспільство

Влада Новоросійська повідомила про атаку морських безпілотників
3 Липня 2024 08:46
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Мер Новоросійська заявив, що місто зазнало атаки безпілотних катерів.

Про це повідомляє Телеграм-канал АСТРА.

«У Новоросійську вибухи, мер заявив про відбиття атаки безекіпажних катерів», – ідеться в повідомленні

Зазначається, що міський голова Новоросійська Андрій Кравченко закликав не перебувати на відкритому просторі біля моря. А також нагадав, що «не припустимо знімати та викладати фото/відео, засоби захисту міста, роботу спеціальних та оперативних служб».

Мешканці Новоросійська повідомляють у соцмережах про потужні вибухи.


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