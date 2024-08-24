Влада Німеччини збереже за українськими біженцями право на отримання статусу переселенців

Українські біженці у ФРН збережуть право на отримання статусу переселенців. Тепер це буде закріплено постановою, передає DW з посиланням на заяву представниці міністерства внутрішніх справ ФРН Юліані Зайферт.

За її словами, для біженців з України, які прибули в Німеччину після лютого 2022 року, норма діятиме заднім числом з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ у їхню країну.

Крім того, українці з німецьким корінням, чия заявка на репатріацію до Німеччини раніше була безуспішною у зв’язку з втечею з України, тепер зможуть відновити процес підтвердження статусу пізніх переселенців.