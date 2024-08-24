Політика

Влада Німеччини збереже за українськими біженцями право на отримання статусу переселенців
24 Серпня 2024 18:35
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біженці, німеччина
Ілюстративне фото / Фото Tagesschau

Українські біженці у ФРН збережуть право на отримання статусу переселенців. Тепер це буде закріплено постановою, передає DW з посиланням на заяву представниці міністерства внутрішніх справ ФРН Юліані Зайферт.

За її словами, для біженців з України, які прибули в Німеччину після лютого 2022 року, норма діятиме заднім числом з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ у їхню країну.

Крім того, українці з німецьким корінням, чия заявка на репатріацію до Німеччини раніше була безуспішною у зв’язку з втечею з України, тепер зможуть відновити процес підтвердження статусу пізніх переселенців.


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