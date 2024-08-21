Влада Німеччини запевнила Україну у подальшій підтримці

Віцеканцлер країни Роберт Габек заявив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну.

Про це пише Berliner Morgenpost.

“Україна в майбутньому отримає гроші, на які вона зможе закупити гостро необхідні системи озброєння. Наскільки я знаю, це станеться наприкінці року”.

Він нагадав, що Україна отримає 50-мільярдний кредит, виплата якого відбуватиметься за рахунок заморожених активів російського Центробанку.

Ще 4 мільярди євро, за словами Габека, будуть доступні з федерального бюджету у 2025 році. А якщо цього не станеться, то владі “доведеться провести нову дискусію”, а підтримку доведеться “шукати іншим способом”.

Він визнав, що перехід до запланованої моделі з кредитом від G7 може стати проблемою, “якщо нові замовлення більше не зможуть бути розміщені через те, що попередні бюджетні асигнування вичерпані”.

“Це вимагатиме забезпечення того, щоб системи озброєнь були замовлені зараз, а оплачені пізніше з фондів G7”, – сказав Габек.

На запитання, чи піде Німеччина назустріч, якщо США припинять підтримку України – наприклад, за президентства Дональда Трампа, – Габек відповів: “Так. Тоді ми не залишимо Україну наодинці”.