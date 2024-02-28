Політика

Влада Литви перевірить 18 тисяч білорусів, які проживають у країні

28 Лютого 2024 09:13
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Литва
Прапор Литви / Getty Images

Департамент міграції Литви планує перевірити понад 18 тисяч білорусів, які прибули до країни ще до запровадження обмежень у 2022 році. 

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє LRT.

Білоруси, чиї дані планують перевірити, повинні будуть заповнити таку ж анкету, як і новоприбулі громадяни країни. 

“Ми почнемо перевіряти всіх громадян Білорусі, які отримали посвідку на проживання на підставі працевлаштування до введення додаткової анкети”, – сказала Евеліна Гудзінскайте, керівниця Департаменту міграції, в інтерв’ю інформаційному агентству ELTA.

За її словами, таких білорусів у Литві близько 18 тисяч, чиї дозволи на проживання все ще дійсні.

Якщо про людину виявлять негативну інформацію, Департамент міграції звертається до Департаменту державної безпеки (ДДБ).

“Якщо людина не відповість на анкету, це буде інтерпретовано проти неї. Якщо людина відповість, то її відповіді будуть оцінені. Якщо буде виявлена негативна інформація, ми будемо консультуватися з ДДБ. Якщо він дійде висновку, що людина становить загрозу державній безпеці, посвідка на проживання буде анульована”, – пояснила Гудзінскайте.

З листопада 2022 року росіяни та білоруси, які в’їжджають до Литви, зобов’язані заповнити спеціальну анкету, щоб висловити свою думку про війну Росії в Україні.


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