Політика

Влада Латвії заборонила використовувати російську мову в банкоматах
20 Вересня 2024 08:51
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банки, латвія, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У четвер латвійський сейм ухвалив поправки до Закону про кредитні установи, що передбачають заборону на використання російської мови у банкоматах комерційних банків Латвії.

Про це повідомляє Delfi.

Надалі банкомати мають бути налаштовані латиською мовою. Також вони можуть бути налаштовані офіційними мовами країн-членів ЄС та Організації економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР) або країн-кандидатів.

Ці поправки, як стверджується, забезпечать доступність готівки для мешканців на всій території Латвії.

Поправки також передбачають мінімальні вимоги, щоб клієнт кредитної установи міг зняти готівку зі свого рахунку.

23% повсякденних платежів – готівка. Має бути забезпечена можливість зняти гроші.

У Латвії безготівкові розрахунки дедалі більше використовуються як основний спосіб платежів. Однак, незважаючи на зростання безготівкових розрахунків, готівка залишається актуальною. Згідно із даними опитування Банку Латвії “Платіжний радар”, у лютому 2024 року готівкові платежі становили у середньому 23% від повсякденних платежів.

Міністерство фінансів пояснює, що значення доступності готівки зростає у ситуаціях, коли платіжні системи недоступні, але водночас інфраструктура для зняття готівки значно скорочується. В останні роки в країні суттєво зменшилася кількість філій кредитних установ та розрахункових центрів, де можна отримати готівку.


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