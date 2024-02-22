Політика

Влада Латвії ввела заборону на імпорт сільськогосподарської та кормової продукції з Росії та Білорусі

22 Лютого 2024 19:46
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росія, білорусь, імпорт, латвія
Прапор Латвії / Getty Images

Сейм Латвії сьогодні 22 лютого ухвалив рішення про заборону ввезення сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії та Білорусі.

Заява опублікована на офіційному сайті Сейму, передає Суспільне.

Згідно з рішенням, продукція, що походить з Росії або Білорусі, також не повинна імпортуватися з третіх країн. Водночас заборона на імпорт застосовується до сільськогосподарської продукції та кормів для тварин, що залишаються в Латвії, а не до тих, що перевозяться ЄС транзитом.

“Ця ініціатива є додатковим елементом спільної санкційної політики ЄС, прийнятої у відповідь на російську агресивну війну проти України. Беручи до уваги той факт, що агресія Росії в Україні триває, також розробляються пропозиції щодо подальших санкцій, шукаючи можливості для посилення існуючих санкцій”, — йдеться у пресрелізі.

Згідно з даними Міністерства сільського господарства Латвії, протягом перших 10 місяців 2023 року імпорт сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії до Латвії склав 280 мільйонів євро.


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