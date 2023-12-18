Політика

Влада Латвії планує депортувати понад 1000 росіян

18 Грудня 2023 10:09
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латвія, рф

Понад 1 000 громадян Росії, які проживають у Латвії, можуть бути видворені з країни, заявила керівниця Управління у справах громадянства і міграції (УСГМ) Майра Розе.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на “Delfi

Майра Розе повідомила, що близько 15 500 громадян Росії попросили посвідку на постійне проживання, а майже 3 000 осіб – тимчасову посвідку на проживання.

За словами Розе, близько 2 200 осіб не виконали необхідні дії, щоб продовжити своє перебування в Латвії.

Однак це ще не остаточна цифра, оскільки люди продовжують подавати документи, і УСГМ попросило Державну прикордонну охорону перевірити, чи не виїхали вже люди, інформація про що може з’явитися наприкінці цього тижня.

“Понад 1 000 осіб підлягають видворенню. Ми бачимо, що є багато тих, хто запізнився, хто все ще намагається розібратися, подати документи на тимчасову посвідку на тимчасове проживання, але, на жаль, ми мусимо сказати їм, що вони мають виїхати, тому що жоден із пунктів закону до них не відноситься”.


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