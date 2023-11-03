Влада Ізраїлю попередила громадян про сплеск антисемітизму за кордоном

Уряд Ізраїлю попередив громадян, що потрібно приховувати свої національні ознаки, перебуваючи за кордоном на тлі сплеску антисемітизму у світі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

У спільній заяві офісу прем’єр-міністра та міністерства закордонних справ, ізраїльських громадян закликають вживати додаткових заходів обережності під час поїздок за кордон. Зокрема, уникати зовнішньої демонстрації своєї єврейської чи ізраїльської ідентичності на тлі зростання числа антисемітських атак у всьому світі.

“Ізраїльські посольства, аеропорти, які приймають рейси з Ізраїлю, а також єврейські громади та релігійні установи за кордоном “є головною мішенню антисемітських протестів та спроб нападів”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, ізраїльтян закликають не їздити до сусідніх країн, а також країн, що межують з Іраном.