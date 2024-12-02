Влада Грузії порівняла протести в країні з Майданом. У МЗС України відреагували

Після чергового розгону протестів у Тбілісі, що супроводжувалися сутичками та затриманнями, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе подякував міністру внутрішніх справ та силовикам за “добре пророблену роботу”. Разом із цим він повторив тези про “іноземне фінансування” акцій протесту та запевнив, що в Грузії ніколи не станеться “Нац-Майдан”.

Українське Міністерство закордонних справ відреагувало різкою критикою, засудивши порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів.

“Насильство не залишиться без наслідків. Грузинська влада має поважати основоположне право громадян на мирний протест. Тим більше що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до ЄС всупереч європейським прагненням грузинського народу”, — наголошують у МЗС.

Міністерство також висловило здивування діями грузинської влади, яка водночас декларує євроінтеграцію та демонструє розворот у бік Москви.

Окрім цього, у МЗС України відкинули спроби грузинського уряду втягнути Україну у свої внутрішньополітичні процеси. “Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним “українським сценарієм”, реалізуючи на практиці “білоруський сценарій”, — зазначили у відомстві.