Суспільство

Влада готує зміни до процедури бронювання працівників

22 Грудня 2023 15:23
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мобілізація

В Кабінеті міністрів готують оновлену процедуру бронювання, яка увійде до пакетних змін щодо мобілізації. Ідея в тому, щоб зробити процедури більш зрозумілими та прозорими, повідомила Європейська бізнес-асоціація.

Представники ЄБА 21 грудня мали можливість обговорити систему бронювання з заступником міністра економіки Ігорем Фоменком.

Оновлена система ще не узгоджена та формується. Також на погодження направлена раніше анонсована система єБронювання у вигляді експериментального проєкту терміном на два роки. Паперові бронювання також будуть залишатись.

Про що говорили на зустрічі:

  • забронювати можна до 50% від військовозобов’язаних;
  • на місяць бронюються ті, у кого є неточності в даних (тобто, потребують уточнення), і на шість місяців – у кого все в порядку;
  • якщо людина не стоїть на військовому обліку – вона заброньованою бути не може;
  • бронювання підприємству надається на час, поки його вважають критично важливим, такий статус дається на один рік;
  • коли підприємство продовжує статус критичності, тоді відбувається перебронювання;
  • Міноборони пропонувало погоджувати списки військовозобов’язаних з ТЦК, але Мінекономіки цю ідею не підтримало.

Представник Міністерства економіки також розказав представникам бізнесу, що Міноборони та Мінцифри зараз “кинули всі сили” для внесення інформації в Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних “Оберіг”. У перспективі там можна буде перевіряти свої військово-облікові дані з обмеженим доступом.


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