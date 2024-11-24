Політика

СБУ показала фрагменти нової російської ракети, що вдарила по Дніпру
24 Листопада 2024 14:51
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Репортери фотографують частини «експериментальної» російської ракети в українському дослідницькому центрі / Фото AFP

СБУ в неділю показала журналістам фрагменти російської ракети, використаної для удару по місту Дніпро 21 листопада, передає Yahoo News з посиланням на AFP.

У четвер Росія завдала удару по місту, що, за словами президента Володимира Путіна, було випробуванням нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності (БРСД) «Орєшнік».

Служба безпеки України показала металеві фрагменти, від громіздких до крихітних, на штучній траві перед камуфляжною сіткою в неділю в невідомому місці, повідомили журналісти AFP.

Залишки тієї самої — МБР Рубєж або РСД Орєшнік чи Кєдр / Фото AFP

СБУ не назвала використану ракету, але сказала, що вона належить до того типу, який вони раніше не бачили.

Олег, один зі слідчих, сказав журналістам, що «це перший випадок, коли уламки такої ракети були знайдені на території України».

«Раніше такий об’єкт не був задокументований слідчими спецслужб», – додав він.

Олег повідомив, що слідчі вивчають фрагменти і пізніше «дадуть відповіді» про характеристики ракети.

Він сказав, що ракета була балістичною і завдала шкоди цивільній та «іншій інфраструктурі» в Дніпрі.

У своєму телезверненні в четвер Путін заявив, що Росія застосувала ракету БРСД у відповідь на обстріл Україною російської території американськими ракетами ATACMS і британськими Storm Shadow, після того, як київські союзники зняли заборону на використання зброї дальнього радіусу дії для обстрілу території Росії.

Путін заявив, що ракета летить зі швидкістю, у 10 разів вищою за швидкість звуку, і не може бути перехоплена засобами ППО.

За словами Путіна, ракета потрапила на підприємство оборонної промисловості в Дніпрі, «яке, як і раніше, виробляє ракетну техніку та іншу зброю».

Під час прес-брифінгу було чути, як представник російського міністерства закордонних справ відповідає на телефонний дзвінок щодо удару по «Южмашу». «Южмаш» – це російська назва аерокосмічного підприємства в Дніпрі, яке тепер називається “Південмаш”.

Ні Київ, ні Москва не підтвердили, чи було це підприємство метою.

Путін пообіцяв провести додаткові бойові випробування ракети «Орєшнік» і заявив, що вона буде запущена в серійне виробництво.


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СБУ показала фрагменти нової російської ракети, що вдарила по Дніпру
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