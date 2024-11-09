Влада готує евакуацію всього дорослого населення на Борівському напрямку

На найближчому засіданні Ради оборони Харківської області планується розглянути питання щодо обов’язкової евакуації всього дорослого населення на Борівському напрямку. Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, ситуація на півночі Харківської області, де проходить лінія бойового зіткнення, наразі стабільна. Найбільш важкі напрямки – Куп’янський та Борівський, де триває посилена евакуація місцевого населення. В результаті евакуаційних заходів впродовж доби з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 56 осіб, в тому числі 2 дітей.

«Наше завдання – завчасно вивезти людей до більш безпечних місць, оскільки ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. У шести громадах Куп’янського району, що включає десятки населених пунктів, немає можливості централізовано забезпечити відновлення електро-, водо- та теплопостачання. Під час спроб виконати будь-які ремонтні роботи окупанти починають обстрілювати працівників комунальних служб», – зазначив Олег Синєгубов.