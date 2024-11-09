Суспільство

Влада готує евакуацію всього дорослого населення на Борівському напрямку
9 Листопада 2024 20:05
читать на русском →
борова, евакуація
Поліція продовжує здійснювати обов’язкову евакуацію людей з населених пунктів Куп’янського району / Фото поліція Харківської області

На найближчому засіданні Ради оборони Харківської області планується розглянути питання щодо обов’язкової евакуації всього дорослого населення на Борівському напрямку. Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, ситуація на півночі Харківської області, де проходить лінія бойового зіткнення, наразі стабільна. Найбільш важкі напрямки – Куп’янський та Борівський, де триває посилена евакуація місцевого населення. В результаті евакуаційних заходів впродовж доби з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 56 осіб, в тому числі 2 дітей.

«Наше завдання – завчасно вивезти людей до більш безпечних місць, оскільки ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. У шести громадах Куп’янського району, що включає десятки населених пунктів, немає можливості централізовано забезпечити відновлення електро-, водо- та теплопостачання. Під час спроб виконати будь-які ремонтні роботи окупанти починають обстрілювати працівників комунальних служб», – зазначив Олег Синєгубов.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Листопада 2024 19:27

Україна цього року виробила понад сто власних ракет, – заявив Зеленський
9 Листопада 2024 20:42

Окупанти розстріляли пораненого українського солдата
9 Листопада 2024 20:05

Влада готує евакуацію всього дорослого населення на Борівському напрямку
9 Листопада 2024 18:17

СБУ: Після атаки дронів на хімкомбінаті під Тулою почалися вибухи
9 Листопада 2024 16:48

Генштаб ЗСУ: Напружена ситуація залишається на Курахівському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки