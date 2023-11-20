Влада Фінляндії планує повністю закрити кордон з РФ

Фінська влада у ніч на середу може закрити решту КПП, які досі працюють на сухопутному кордоні з РФ, через використання Росією нелегальних мігрантів як зброї.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на місцеве видання IltaLehti

За даними джерел, уряд прем’єр-міністра Петтері Орпо може прийняти рішення в понеділок про те, що всі пункти пропуску на сухопутному кордоні з Росією будуть закриті у ніч на середу.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Водночас Фінляндія вирішила, що заяви про надання притулку прийматимуть лише на прикордонних пунктах Вартіус і Салла.

Раніше Гельсінкі попереджали, що росіяни можуть перевозити нелегальних шукачів притулку в Костомукшу, біля прикордонного пункту Вартіус. Згодом стало відомо, що це справді сталося.

У такому випадку фінський уряд вирішив підготувати можливість закриття всього східного кордону, щоб Фінляндія передала Росії рішуче повідомлення про те, що не прийме використання міграції як засобу тиску.

За наявними розвідданими, керівництво держави дало оцінку, що російська влада причетна до транспортування нелегальних шукачів притулку до фінського кордону.

У майбутньому заяву про надання притулку можна буде подати в аеропорту Гельсінкі-Вантаа.

За інформацією видання, фінська влада дійшла до висновку, що гарантоване міжнародними угодами право просити про притулок втратило актуальне значення на східному кордоні через дії Росії.

Фінляндія повинна мати право повертати нелегальних шукачів притулку в Росію, яка прийняла їх на свою територію і більшість з яких мали дозвіл на проживання в Росії.

Однак уряд Фінляндії вважає малоймовірним, що Росія прийме хоча б одну людину назад.