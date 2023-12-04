Політика

Влада Болгарії відмовилась передавати Україні БТРи

4 Грудня 2023 12:15
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україна, Болгарія

Президент Болгарії Румен Радев ветував ухвалений парламентом законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною про постачання нашій країні бронетранспортерів, мотивуючи це тим, що “депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі”.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Nova.bg

“Я керуюся переконанням, що безпека, здоров’я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом”.

Радев вважає, що депутати не мали можливості об’єктивно оцінити, чи є надана техніка застарілою та необхідною.

Болгарський президент підкреслює, що не були враховані ні завдання воєнного часу, покладені на МВС, ні потреби Головних управлінь прикордонної поліції та пожежної безпеки і безпеки населення.

За його словами, надана Україні броньована транспортна техніка могла б бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків, у тому числі у важкодоступних районах.

Тепер документ буде повернуто до парламенту, який має право схвалити його без змін і відправити на подальше обговорення.


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