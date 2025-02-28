Політика

Візит Зеленського до США: в Офісі президента озвучили програму
28 Лютого 2025 11:42
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Володимир Зеленський / Фото Офіс президента
Володимир Зеленський / Фото Офіс президента

28 лютого у Білому домі відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Перед цим український лідер планує зустрітися з сенаторами США.

Про це пише Суспільне з посиланням на Офіс президента України.

Як уточнили в ОП, зустріч Зеленського із сенаторами США запланована на 16:30 за київським часом. Участь ЗМІ у заході не передбачена.

Після цього президент України вирушить до Білого дому, де близько 18:00 за київським часом має розпочатися зустріч з президентом США Дональдом Трампом. На початку зустрічі передбачено короткі заяви для ЗМІ.

Після цього заплановано робочий ланч Зеленського з Трампом.

На 20:00 запланована участь Зеленського і Трампа у церемонії підписання угоди про корисні копалини між обома країнами – “Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови”.

Також передбачена зустріч президентів зі ЗМІ.

Пізніше Володимир Зеленський виступить в Інституті Хадсона. Спілкування відбудеться у форматі “запитання-відповіді”, після чого відвідає Український дім та зустрінеться з представниками української громади.


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