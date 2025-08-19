Вісім підозр у справі фіктивних інвалідностей: серед фігурантів голова Центральної МСЕК та лікарі

Поліція оголосила підозри голові Центральної МСЕК, його заступнику, членам комісії та двом лікарям у справі про незаконне надання груп інвалідності. За даними слідства, фіктивні рішення ухвалювалися для чоловіків призовного віку на основі підроблених документів.

Про це повідомили в Нацполіції України.

За даними правоохоронців, ще до ліквідації структури посадовці Центральної МСЕК разом із сімейним лікарем організували масштабну схему незаконного надання груп інвалідності чоловікам призовного віку.

“Посадовці ухвалювали рішення про інвалідність буквально “на прощання”, заробляючи на цьому до останнього дня існування комісії. Для цього використовувалися підроблені направлення та довідки, які дозволяли ухвалювати рішення без фактичного медичного огляду”, — йдеться в повідомленні.

Поліцейські довели зв’язок сімейного лікаря з керівництвом МСЕК і той факт, що саме очільник відомства організував протиправну діяльність і навіть у січні 2025 року, в останні дні перед ліквідацією МСЕК, схема продовжувала працювати. Сімейний лікар вносив завідомо неправдиві відомості у документи, а керівництво МСЕК їх легалізовувало. Таким чином оформлювали пенсії та звільнення від військової служби.

У серпні 2025 року проведено понад десяток одночасних обшуків за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено документи, печатки, електронні носії та інші докази злочинної діяльності.

Слідчі поліції оголосили вісім підозр: голові Центральної МСЕК, його заступнику, чотирьом членам комісії, сімейному лікарю та лікарю-стажисту. Усім їм інкримінується зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою, з метою отримання неправомірної вигоди як для себе, так і для третіх осіб (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України) та службове підроблення (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.