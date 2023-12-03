Кримінал

Вісім чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон в Закарпатті

3 Грудня 2023 10:47
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ухилянти

Військовослужбовці Чопського загону затримали групу чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Це сталося учора ввечері.

Як повідомили в ДПСУ, зупинити правопорушників вдалося завдяки випереджувальній інформації від оперативних співробітників загону.

“Прикордонників відділу «Новоселиця» проінформували, що поблизу населеного пункту Гута Ужгородського району можлива спроба незаконного перетинання держрубежу групою чоловіків призовного віку.

На зазначену оперативниками ділянку вислали додаткові прикордонні наряди, до пошуків залучили оперативних співробітників та кінолога з розшуковим собакою.

У результаті вжитих заходів, правоохоронцям вдалося виявити вісьмох порушників законодавства у лісистій місцевості поблизу кордону. Усі затримані є громадянами України. Семеро мали при собі документи, що посвідчують особу. Чоловіки виявилися жителями міста Київ, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Тернопільської та Чернівецького областей. Восьмий не мав при собі жодних документів і назвався закарпатцем. Оперативники встановили, що він займався переправленням інших семи осіб через українсько-словацький кордон”, – йдеться у повідомленні ДПСУ.


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