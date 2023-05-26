Кримінал

“Він бухий був — капець”. З’явилися подробиці ДТП з суддею

26 Травня 2023 12:28
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Олексій Тандир

Голова Макарівського районного суду Київської області скоїв ДТП на блокпості при заїзді у Київ збоку Житомира на початку комендантської години, коли військовий нацгвардієць вийшов на дорогу встановити інженерні загородження.

Про це пише “Суспільне” з посиланням на джерело у Нацгвардії

“Конуси, “їжаки”… Така процедура… Коли він (нацгвардієць) повертався на своє місце у нього влетів “Лексус”. Влетів настільки швидко, що ніхто не встиг зреагувати. Вийшов суддя, потім дізналися, що він суддя, коли подивилися документи.

Подивися суддя і сказав: “Аби був живий”. Коли почув, що мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був водій, він втік у кущі”.

Суддя відмовився проходити тест на алкогольне сп’яніння і досі його не пройшов. “А він бухий був — капець. Ще й пляшки валялися в авто. А потім з’явиться довідка що хворе серце в нього чи був приступ інсульту. То відповідальності не буде”, — сказало джерело.

Повідомляється, що загиблий — солдат строкової служби. “В нього залишилося троє дітей. Батько у Бахмуті. Брат теж на фронті. Жінка з дітьми за кордоном”, — розповіло джерело.


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