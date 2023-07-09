Політика

Вільнюс перетворився на фортецю напередодні саміту НАТО

9 Липня 2023 14:16
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нато, саміт

Через проведення 11-12 липня саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який знаходиться за 32 кілометри від кордону з Білоруссю і за 151 кілометрів від кордону з Росією, запроваджені безпрецедентні заходи безпеки, повідомляє Reuters.

Для охорони саміту 16 країн НАТО спрямували до міста близько 1000 військових. Також союзники розмістили у столиці значні сили протиповітряної оборони: Німеччина розгорнула 12 пускових установок зенітного ракетного комплексу Patriot, Іспанія привезла ЗРК NASAMS.

Також Франція, Фінляндія та Данія спрямували до Литви військові літаки, Польща та Німеччина – гелікоптери. Великобританія і Франція забезпечили засоби боротьби з безпілотниками. Крім того, Париж надав самохідні артилерійські установки Caesar, інші країни – обладнання для боротьби з потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.

Значна частина центру Вільнюса буде перекрита під час саміту, тому мер столиці запропонував мешканцям виїхати на відпочинок за межі міста, якщо вони хочуть уникнути перешкод.


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