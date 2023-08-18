Техно

Військовим передали 270 українських ударних дронів Vampire

18 Серпня 2023 15:04
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“Армія дронів” відправляє на фронт понад 270 ударних українських безпілотників Vampire.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, це коптери українського виробництва. Вони можуть нести до 15 кілограмів корисного навантаження. Військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто й танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів.

Кожен дрон оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі.


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