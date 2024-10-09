Кримінал

ДБР затримала військового Гнєзділова, який публічно пішов у СЗЧ
9 Жовтня 2024 15:37
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армія
Військовослужбовець 56 ОМБ Сергій Гнезділов / Фото: Сергій Гнезділов/Facebook

Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов, який публічно самовільно залишив свою частину , заявив про своє затримання.

Про це він написав у Facebook.

21 вересня Гнезділов зазначив, що рішення самовільно залишити службу він ухвалив після п’яти років служби в Збройних Силах України. Він акцентував на необхідності встановлення чітких термінів служби для військових та створення мобілізаційної черги серед усіх військовозобов’язаних українців.

Згодом у 56 ОМПБр, де служить Гнезділов, призначено службове розслідування та заявили, що військовий вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення.

Доповнено15:55 Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, військового затримано в порядку ст. 208 КПКУ та вирішується питання щодо повідомлення про підозру. 

Його дії кваліфіковано як дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України).

Слідчі дії тривають. 


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