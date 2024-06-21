Суспільство

В Україні працює понад 500 поліцейських патрулів, які супроводжують ТЦК
21 Червня 2024 16:07
читать на русском →

Міністерство внутрішніх справ України виділило 513 поліцейських патрулів по всій країні для супроводу військовослужбовців Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки.

Про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода глава відомства Ігор Клименко.

На цей захід відомство пішло після зростання кількості конфліктів за участю ТЦК і потенційних мобілізованих.

За словами Клименка, патрулі не завжди будуть супроводжувати ТЦК, а тільки “за їхнім бажанням і за можливості”. Він також наголосив, що під час патрулювання зі співробітниками ТЦК “всі дії як працівника ТЦК, так і працівника поліції, так і громадянина обов’язково мають зніматися на бодікамеру поліцейського”. 

Поліцейські, як наголосив міністр, мають виступати арбітрами в разі конфлікту між ТЦК і громадянами.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Червня 2024 20:21

Нідерланди спільно з і ще однією країною передадуть Україні ЗРК Patriot
21 Червня 2024 20:37

На фронті відбулося 99 боєзіткнень, третина з них – на Покровському напрямку, – Генштаб
21 Червня 2024 20:03

Україна обмежує в’їзд громадян Ізраїлю
21 Червня 2024 19:36

Україна отримає перший транш від заморожених активів РФ до кінця літа – Домбровскіс
21 Червня 2024 18:03

Українська збірна вирвала вольову перемогу над Словаччиною на Євро-2024
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
усі думки