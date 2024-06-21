В Україні працює понад 500 поліцейських патрулів, які супроводжують ТЦК

Міністерство внутрішніх справ України виділило 513 поліцейських патрулів по всій країні для супроводу військовослужбовців Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки.

Про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода глава відомства Ігор Клименко.

На цей захід відомство пішло після зростання кількості конфліктів за участю ТЦК і потенційних мобілізованих.

За словами Клименка, патрулі не завжди будуть супроводжувати ТЦК, а тільки “за їхнім бажанням і за можливості”. Він також наголосив, що під час патрулювання зі співробітниками ТЦК “всі дії як працівника ТЦК, так і працівника поліції, так і громадянина обов’язково мають зніматися на бодікамеру поліцейського”.

Поліцейські, як наголосив міністр, мають виступати арбітрами в разі конфлікту між ТЦК і громадянами.