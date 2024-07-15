Військовозобов’язаних, які не оновили дані, після 16 липня можуть оголошувати у розшук

Військовозобов’язаних, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголошувати у розшук.

Це станеться, якщо вони не з’являться в ТЦК по повістці, повідомила заступниця міністра оборони України Катерини Черногоренко в інтерв’ю на YouTube-каналі “Є питання”.

“Якщо він (військовозобов’язаний) ігнорує повістки певний час, він передаватиметься у розшук”, – відповіла Черногоренко.

Також вона нагадала, що повістки, які приходять по “Укрпошті”, будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила там свій підпис.