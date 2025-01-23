Суспільство

Військовослужбовця Гнезділова, обвинуваченого у дезертирстві, випустили з-під варти
23 Січня 2025 14:01
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Сергій Гнезділов / Фото: Суспільне
Сергій Гнезділов / Фото: Суспільне

Суд звільнив від кримінальної відповідальності військового Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ (самовільне залишення військової частини).

Про це повідомляє “Суспільне”.

Гнезділов хоче повернутися до служби у війську. Він з адвокатом звернулися з таким проханням до 56 окремої мотопіхотної бригади й отримали письмовий дозвіл від військової частини.

Тепер Гнезділов за три дні він має повернутися на службу.

21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

24 вересня у 56-й ОМПБр, де служить Гнезділов, призначили службове розслідування та заявили, що військовий “вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення”.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що відкрили кримінальне провадження про дезертирство.


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