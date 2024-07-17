Військовослужбовці ТЦК можуть перебувати на прикордонних пунктах пропуску

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування можуть перебувати на пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зауважив, що представники ТЦК перебувають там для того, щоб допомогти працівникам прикордонної служби.

“В окремих пунктах пропуску, в окремі години можуть бути присутні представники територіальних центрів комплектування, але вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю. Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають. Тоді ми можемо звернутися до тих представників територіальних центрів комплектування, які можуть перебувати в пунктах пропуску”, – каже Демченко.

Речник додає, що повістки ж на пунктах пропуску “масово, відкрито чи не відкрито” не видають, оскільки участі в заходах прикордонного контролю представники територіальних центрів комплектування не беруть.