Суспільство

Військовому ЗСУ, який закликав знищити депутатів Верховної Ради, винесли вирок

30 Квітня 2024 12:56
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суд, вру, військові
Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Дубровицький районний суд виніс вирок выйськовому, який закликав знищити всіх депутатів Верховної Ради.

Про це йдеться у вироку суду.

Так, згідно з матеріалами справи, йдеться про уродженця міста Сарни, військовослужбовця Збройних Сил України, який був призваний під час мобілізації до 1-го мінометного взводу мінометної батареї військової частини.

Перебуваючи за місцем несення військової служби на території Висоцької тергромади Сарненського району, наприкінці липня 2022 року чоловік, будучи невдоволений чинною владою, а також значними втратами ЗСУ на фронті, записав на свій телефон відео, в якому закликав знищити із застосуванням зброї 450 депутатів Верховної Ради України. Згодом він поширив цей відеозапис у Facebook, Viber, ТікТок і Telegram. 

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину і розкаявся. З його слів, він вже зробив для себе відповідні висновки, а також просив суд суворо його не карати і не позбавляти волі, адже має на утриманні двох малолітніх дітей – п’яти та семи років.

Відтак суд визнав військового ЗСУ винним в публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій (ч.2 ст.109 ККУ). Йому призначили рік іспитового терміну.


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