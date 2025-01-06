Військового Вінницького РТЦК піймали на хабарі: що йому загрожує

У грудні минулого року військовослужбовець Вінницького РТЦК та СП запропонував військовозобов’язаному громадянину допомогу у “вирішенні питання” щодо відстрочки від мобілізації. Підозрюваного затримали під час одержання грошей працівника затримали.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Хабар у Вінницькому РТЦК та СП

За 600 доларів військовий з ТЦК пообіцяв надати підписані начальником та незаповнені бланки повісток про уточнення облікових даних щодо нібито офіційних викликів до РТЦК та СП через декілька місяців (надання так званого “відтермінування від мобілізації”).

Погодившись на пропозицію, громадянин повідомив правоохоронців й надалі діяв під їх контролем.

Отримавши вказану суму грошових коштів, військовослужбовець надав громадянину чотири незаповнені бланки повісток та запропонував за 16 тис. доларів посприяти в ухиленні від мобілізації за аналогічною схемою ще чотирьом військовозобов’язаним.

Що загрожує працівнику Вінницького РТЦК та СП

3 січня під час одержання грошових коштів в сумі 16 тис. доларів військовослужбовця було викрито та затримано. Наразі йому повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 908 400 гривень.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.