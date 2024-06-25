Суспільство

Військово-обліковий документ з QR-кодом відтепер можна отримати у ЦНАПах
25 Червня 2024 18:02
читать на русском →
мобілізація
Ілюстрація Міністерства цифрової трансформації

Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом — за ним перевірятимуть дійсність документа. 

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

“Безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника”, – йдеться у повідомленні.

Як стверджує Мінцифра, вся процедура триває до 15 хвилин. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно або звернутися до адміністратора ЦНАПу.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
25 Червня 2024 17:18

Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ
25 Червня 2024 18:02

Військово-обліковий документ з QR-кодом відтепер можна отримати у ЦНАПах
25 Червня 2024 17:48

Поліція встановила осіб, причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі за участю Тищенка
25 Червня 2024 16:47

Кабмін звільнив голову Вінницької ОВА
25 Червня 2024 16:16

Міноборони не підтримало законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних (оновлено)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
усі думки