Військово-обліковий документ з QR-кодом відтепер можна отримати у ЦНАПах

Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом — за ним перевірятимуть дійсність документа.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

“Безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника”, – йдеться у повідомленні.

Як стверджує Мінцифра, вся процедура триває до 15 хвилин. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно або звернутися до адміністратора ЦНАПу.