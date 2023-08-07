Суспільство

Військові зможуть подати декларацію протягом 90 днів після завершення служби – нардеп

7 Серпня 2023 14:37
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військові

Українські захисники та їхні родини не повинні обов’язково декларуватися до завершення військової служби або до завершення воєнних дій.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, нардеп Ярослав Юрчишин в інтерв’ю Укрінформу.

З його слів, службовці вже виконують громадянський обов’язок, і “ставити до них додаткові вимоги — некоректно і несправедливо з боку держави”.

“Після завершення війни чи військової служби згадані особи матимуть 90 днів, щоб подати декларації”, — додав Юрчишин.


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