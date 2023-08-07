Військові зможуть подати декларацію протягом 90 днів після завершення служби – нардеп

Українські захисники та їхні родини не повинні обов’язково декларуватися до завершення військової служби або до завершення воєнних дій.
Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, нардеп Ярослав Юрчишин в інтерв’ю Укрінформу.
З його слів, службовці вже виконують громадянський обов’язок, і “ставити до них додаткові вимоги — некоректно і несправедливо з боку держави”.
“Після завершення війни чи військової служби згадані особи матимуть 90 днів, щоб подати декларації”, — додав Юрчишин.