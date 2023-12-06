Військові зможуть бронювати квитки на потяг онлайн

“Укрзалізниця” запускає сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. Тепер якщо потрібних квитків нема у продажу, військові зможуть забронювати їх онлайн.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Що потрібно військовому, щоби купити квиток на потяг:

залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда;

після заявки на електронну пошту, яку зазначив військовий, прийде спеціальний код;

викупити квиток у касі не пізніше ніж за 1 годину до того, як потяг рушить;

коли прийдете забирати квиток, необхідно показати військовий квиток або посвідчення офіцера;

бронювати можна і для себе, і для побратимів, із якими боєць їхатиме.

Спецзамовлення доступне на 17 маршрутів, найпопулярніших серед бійців ЗСУ. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій, та з цих міст.