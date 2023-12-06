Суспільство

Військові зможуть бронювати квитки на потяг онлайн

6 Грудня 2023 15:01
читать на русском →
укрзалізниця

“Укрзалізниця” запускає сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. Тепер якщо потрібних квитків нема у продажу, військові зможуть забронювати їх онлайн.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Що потрібно військовому, щоби купити квиток на потяг:

  • залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда;
  • після заявки на електронну пошту, яку зазначив військовий, прийде спеціальний код;
  • викупити квиток у касі не пізніше ніж за 1 годину до того, як потяг рушить;
  • коли прийдете забирати квиток, необхідно показати військовий квиток або посвідчення офіцера;
  • бронювати можна і для себе, і для побратимів, із якими боєць їхатиме.

Спецзамовлення доступне на 17 маршрутів, найпопулярніших серед бійців ЗСУ. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій, та з цих міст.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Грудня 2023 17:19

Киву ліквідувала СБУ – ЗМІ
6 Грудня 2023 16:12

Блокада кордону польськими перевізниками затримує військову допомогу ЗСУ, – Reuters
6 Грудня 2023 15:59

У Донецьку пролунали потужні вибухи
6 Грудня 2023 15:45

WSJ дізналося подробиці рекордного пострілу снайпера СБУ
6 Грудня 2023 14:00

Бійці Нацгвардії знищили новітній російський ЗРК 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки