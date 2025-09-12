Військові РФ атакували Суми: виникла пожежа, під завалами шукають людину

Сьогодні, 12 вересня, у Сумах пролунало кілька вибухів. Під ударом російських БпЛА опинилася промислова зона на околиці міста.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
На місці атаки спалахнула пожежа, пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі.
“Там міг перебувати охоронець, наразі з ним немає зв’язку”, — йдеться в повідомленні.
Також зранку ворог завдав ракетного удару по Битицькому старостату Сумської громади. Наслідки атаки уточнюються.
На місці влучання російських ударних БпЛА у Сумах тривають аварійно-пошукові роботи та ліквідація наслідків атаки.