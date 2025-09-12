Військові РФ атакували Суми: виникла пожежа, під завалами шукають людину

Понад 10 тисяч українців віком 18–22 років приїхали до Польщі після дозволу на виїзд

Масована атака дронів на Смоленськ та Ленінградську область: горіли судно та нафтобаза

На місці влучання російських ударних БпЛА у Сумах тривають аварійно-пошукові роботи та ліквідація наслідків атаки.

“Там міг перебувати охоронець, наразі з ним немає зв’язку”, — йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 12 вересня, у Сумах пролунало кілька вибухів. Під ударом російських БпЛА опинилася промислова зона на околиці міста.