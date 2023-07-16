Військові мають успіхи на Бердянському напрямку – речник Сил оборони

Українські військові мають успіхи на Бердянському напрямку, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

«На Мелітопольському напрямку положення без змін, а ось на Бердянському напрямку маємо просування углибину оборони противника на понад один кілометр уздовж певної лінії фронту», – сказав він.

Речник наголосив, що в напрямку Бердянська тривають інтенсивні бої: «українські підрозділи закріплюються на рубежах, проводять аеророзвідку, розміновують території та продовжують виконувати вогневі задачі».

Також Шершень додав, що російські війська продовжують штурмувати позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнки – за добу армія РФ здійснила 22 атаки, найбільше, 15 атак – у районі Мар’їнки.