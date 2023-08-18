Військові майже рік будували маєток своєму начальнику, за документами “перебуваючи на фронті”

На Одещині військові за наказом заступника командира батальйону майже рік будували його приватний будинок, отримуючи за це зарплатню, як за виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За інформацією слідства, з серпня минулого року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати для нього маєток під Одесою.

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Збитки – понад 2 млн грн.

Заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.