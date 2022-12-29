Військова допомога Британії Україні у 2023 році становитиме £2,3 млрд

Велика Британія надасть наступного року 2,3 млрд фунтів на підтримку України. Про це в інтерв’ю PA Media заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

За його словами, ці гроші підуть на придбання озброєнь, у тому числі в інших країнах, де є відповідні зразки, що відповідають радянським стандартам. Крім того, Великобританія продовжить “надавати свої знання та досвід”, у тому числі, для координації протиповітряної оборони.

“Дуже важливо, що ми маємо нагадувати світові – ми бачимо, як Росія порушує міжнародне право, систематично бере участь у військових злочинах <…> ми всі повинні протистояти цьому і переконатися, що Росія розуміє: якщо вона не припинить те, що робить зараз, будуть довгострокові наслідки”, – заявив Воллес.

З початку війни Великобританія передала Україні близько 2,5 млрд фунтів, ще 1,5 млрд склала гуманітарна та економічна допомога.