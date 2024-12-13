Війська РФ вдарили по цивільному підприємству на Харківщині

Вранці 13 грудня російські військові завдали удару по селищу Мирне в Берестинському районі Харківської області. Унаслідок атаки постраждали двоє працівників цивільного підприємства.
Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пошкоджено цивільну інфраструктуру, деталі щодо руйнувань ще уточнюються.
“За попередніми даними, дві людини отримали поранення – це працівники цивільного підприємства”, – зазначив Синєгубов.
Доповнено: Кількість постраждалих збільшилася до 4 людей.