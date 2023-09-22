Вiйська РФ щодня втрачають десятки артсистем

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 22 вересня, склали 480 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 950 військових. Крім того, ЗСУ знищили 40 артсистем, 38 ракет.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали: