Вiйська РФ щодня втрачають десятки артсистем

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 22 вересня, склали 480 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 950 військових. Крім того, ЗСУ знищили 40 артсистем, 38 ракет.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 274950 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4644 (+6) од.,
- бойових броньованих машин – 8891 (+8) од.,
- артилерійських систем – 6177 (+40) од.,
- РСЗВ – 785 (+4) од.,
- засоби ППО – 528 од.,
- літаків – 315 од.,
- вертольотів – 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8) од.,
- крилаті ракети – 1517 (+38) од.,
- кораблі/катери – 20 од.,
- підводні човни – 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8690 (+20) од.,
- спеціальна техніка – 912 (+1).