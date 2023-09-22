Суспільство

Вiйська РФ щодня втрачають десятки артсистем

22 Вересня 2023 08:56
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 22 вересня, склали 480 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 950 військових. Крім того, ЗСУ знищили 40 артсистем, 38 ракет.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 274950 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4644 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин – 8891 (+8) од.,
  • артилерійських систем – 6177 (+40) од.,
  • РСЗВ – 785 (+4) од.,
  • засоби ППО – 528 од.,
  • літаків – 315 од.,
  • вертольотів – 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8) од.,
  • крилаті ракети – 1517 (+38) од.,
  • кораблі/катери – 20 од.,
  • підводні човни – 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8690 (+20) од.,
  • спеціальна техніка – 912 (+1).

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