«Війна з Росією була неминучою» – Буданов

Активну підготовку до агресії проти України росія розпочала у 2007 році, а у 2014-му скористалась зручним для моментом, аби завдати першого удару.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов під час інтерв’ю для спецпроєкту Дмитра Комарова “Рік. За кадром. Розвідник”, пише пресслужба ГУР.

“Навіть якби подій 2014 року не було, це нічого б не змінило – війна між нами була неминучою”, – наголосив Буданов, додавши, що повномасштабний напад росіяни спершу планували здійснити у березні 2021 року.

“Їхні плани були викриті. Тоді було ухвалене рішення оприлюднити усі наявні матеріали західним партнерам, аби з їхньою допомогою дипломатично якось завадити нападу. Тоді це вийшло. Але росіяни так і не покинули місця, в яких почали зосереджуватись якраз в період між лютим і березнем до квітня 2021 року”, – зазначив начальник ГУР МО України.