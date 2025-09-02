Війна в Україні спричинила нестачу вибухівки у США

США зіткнулися з дефіцитом тротилу, що використовується у виробництві боєприпасів, ракет та іншого озброєння. Причиною стала повномасштабна війна в Україні, яка суттєво вплинула на ринок вибухових речовин.

Про це пише The New York Times.

Конгрес ухвалив рішення про будівництво нового заводу з виробництва тротилу у штаті Кентуккі. Вартість проєкту становить 435 млн доларів, запуск підприємства заплановано на кінець 2028 року. Вся продукція призначатиметься для військових потреб.

Наразі єдиним офіційним постачальником тротилу для США є Польща. Проте значна частина її виробництва йде на підтримку України та для власної оборони. Ситуацію ускладнює повна зупинка експорту вибухових речовин із Росії та Китаю.

Через ці обмеження тиск відчуває не лише оборонна промисловість США, а й цивільні галузі.

Одним із можливих варіантів заміни тротилу називають пентаеритритол тетранітрат (PETN), який вже виробляють на трьох американських підприємствах. Водночас його масштабне застосування залишається під питанням, оскільки ця речовина дорожча і складніша у використанні, тому її не розглядають як повноцінну альтернативу.