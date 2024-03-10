Війна в Україні набуває “виснажливого характеру”, – британська розвідка

Україна майже напевно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту. Сюди входять “зуби дракона” і протитанкові рови, піхотні траншеї, мінні поля і укріплені оборонні позиції.

Так вважають у британській розвідці.

“Досить імовірно, що розширення оборонних ліній знизить здатність Росії просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках своїх поточних наступальних операцій. Створення великих оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба проведення операцій з прориву, найімовірніше, буде супроводжуватися високими втратами”, – роблять висновок у розвідці Великої Британії.