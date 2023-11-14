Економіка

Війна в Україні може тривати ще довго, – Буданов

14 Листопада 2023 07:42
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буданов, війна

Ланцюги виробництва у РФ ще не зруйновані, але кризові явища посилюються, вважає шеф воєнної розвідки Кирило Буданов.

Війна зможе проходити ще довго — росіяни просто не будуть підписувати жодного договору з Києвом та коаліцією союзників, вважає керівник ГУР Кирило Буданов. Й надалі буде здійснювати хаотичні обстріли нашої території, але без ведення потужних бойових дій.

Таку думку головного військового розвідника наведено у статті «Якщо війна надовго. Які наслідки матиме затяжне протистояння для РФ та для України разом із Заходом», вперше надрукованій у № 5 журналу NV за листопад 2023 року.

«Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад — РФ і Японія, після 1945 року вони так і не підписали мирний договір через Північні острови (які Росія називає Курильськими). Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, бо у РФ значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти», — заявив Буданов.

Відповідаючи на питання «скільки часу РФ може вести бойові дії високої інтенсивності?» керівник ГУР перелічив фактори, від яких залежатиме недалеке майбутнє держави-агресора: системні зміни в російській економіці, зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення і психологічний фактор — зростання втоми від війни у суспільстві.

«Поки що у РФ ще зберігається економічна стійкість. Так, ми спостерігаємо в них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування (за останні два місяці там двічі підскочили ціни на 15−20%) та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу, реальні проблеми вони відчують у 2025 році», — каже Буданов.

Але ланцюги виробництва у РФ поки що не зруйновані й здатні зберігатися ще не один рік. Але втома від війни серед росіян стрімко зростає, також стрімко скорочується населення, зокрема і чоловіче, хоча це не означає, що у Путіна виникнуть проблеми з «гарматним м’ясом». Буданов каже, що зараз дуже важливо слухати економістів, які моделюють ситуації, враховуючи безліч різноманітних даних.

«Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці. Але це не прогноз, а очікування. Станом на зараз, виходячи з наявних факторів, ймовірність цього є. Але не забуваймо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, із яким уже зіткнулися провідні аналітики світу», ­- вважає Буданов.


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