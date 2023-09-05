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Відтепер у “Дії” можна шерити студентський квиток

5 Вересня 2023 13:18
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Відтепер у застосунку “Дія” можна надсилати копію студентського квитка за кілька кліків.

Зазначається, що послуга знадобиться, аби отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі університету чи створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.

При цьому студентам не потрібні жодні ксерокси чи сканери.

Щоб отримати копію студентського, компанія має надіслати відповідний запит, а студент – його погодити. Після цього копія відправляється до компанії.

Зазначимо, що компанія може відправити запит на копію трьома способами:

  • офлайн – просканувавши штрихкод студентського,
  • онлайн – за посиланням, яке можна “вшити” в кнопку на сайті або в застосунку,
  • за QR-кодом, який треба попередньо створити на порталі “Дія”.

Більше про те, як працює функція – дивіться у відео.


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