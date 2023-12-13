Техно

Відповідальність за атаку на “Київстар” взяли на себе російські хакери

13 Грудня 2023 11:30
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хакер, зв'язок

Російські хакери із так званої групи «Солнцепек» взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на українського оператора мобільного звʼязку «Київстар».

Інформація про це зʼявилася у Telegram-каналі під назвою «Солнцепек».

Там заявили, що хакерська група нібито знищила 10 тисяч комп’ютерів, понад чотири тисячі серверів, усі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання.

«Ми атакували «Київстар», тому що компанія забезпечує зв’язком ЗСУ, а також державні органи й силові структури України», — вказано у повідомленні.


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