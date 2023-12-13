Відповідальність за атаку на “Київстар” взяли на себе російські хакери

Російські хакери із так званої групи «Солнцепек» взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на українського оператора мобільного звʼязку «Київстар».

Інформація про це зʼявилася у Telegram-каналі під назвою «Солнцепек».

Там заявили, що хакерська група нібито знищила 10 тисяч комп’ютерів, понад чотири тисячі серверів, усі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання.

«Ми атакували «Київстар», тому що компанія забезпечує зв’язком ЗСУ, а також державні органи й силові структури України», — вказано у повідомленні.