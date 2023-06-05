Політика

Відомого українофоба Затуліна змусять вибачитись за коментарі про хід “сво”

5 Червня 2023 09:44
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росія

Депутат Держдуми від “Єдиної Росії” Костянтин Затулін змушений буде вибачитися за свої висловлювання про хід СВО (так у РФ називають агресію проти України). Якщо він відмовиться це зробити, то на його політичній кар’єрі буде поставлений хрест, пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в партії влади.

Раніше перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв’язках із співвітчизниками, член партії Єдина Росія Костянтин Затулін констатував провал так званої «сво».

За його словами, РФ не вдалося досягти жодної з цілей, які поставив Путін під час вторгнення в Україну.

Офіційно було заявлено, що Росія збирається досягти «денацифікації, демілітаризації та нейтралітету України», а також «захистити» мешканців Донбасу, нагадав депутат.

«За яким із цих пунктів ми досягли результату? За жодного. Більше того, деякі з них перестали мати якийсь сенс. Наприклад, нейтралітет України. Який сенс має висування цієї вимоги? Ніякого зараз. Вона не буде нейтральною, якщо залишиться існувати», – заявив Затулін.

Він вважає, що за підтримки Заходу Росії не вдасться захопити Україну, щоб щось із цим зробити.

«Питання — чи залишиться Україна під керівництвом Зеленського чи його наступників існувати за підсумками того, що відбувається, чи ні? Залишиться, бо сил для того, щоб це подолати, за підтримки, яка їм надається, — насправді не вистачає», – уточнив Затулін.

Він зазначив, що хоча керівництво Росії і не висловлюється на цю тему, воно «дає зрозуміти», що усвідомлює ситуацію, що склалася.


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