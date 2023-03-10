Відновлення подачі електроенергії в Харкові може тривати тиждень

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, удар 9 березня був дуже потужним, у Харкові пошкоджено дві підстанції, які використовуються для передачі електроенергії.

За його словами, відновлення подачі електроенергії в місті може тривати тиждень.

“На жаль, три з п’яти наших станцій постраждали. Пошкоджено обладнання, частина блоків виведена з ладу. Щодо постачання електроенергії. Найважча ситуація в Житомирі та Харкові. У Харкові, на жаль, було пошкоджено дві підстанції, які використовуються для передачі електроенергії та кількість електроенергії, що надається Харкову, значно обмежена”, – сказав Сахарук.