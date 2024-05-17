Відкриття аеропорту у Львові може допомогти закрити небо над Україною – голова ОДА

Відкриття аеропорту у Львові привабить іноземних інвесторів та туристів.

Про це сказав сказав голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький під час Національного туристичного саміту у Львові в п’ятницю, передає “Інтерфакс-Україна“.

“Величезне спасибі українському туристичному сектору за віру в державу, за те, що інвестиції тривають. І ми віримо, що після нашої перемоги Львів і Україна будуть однією з основних туристичних дестинацій (приваблива для туристів географічна територія – ІФ-У) на карті Європи”, – зазначив Козицький.

Він наголосив, що для ОДА важливо відкрити аеропорт.

“На кожній міжнародній зустрічі ми акцентуємо увагу на тому, що відкриття аеропорту – це, з одного боку, закриття неба над Україною. З іншого боку, це величезна можливість для іноземного інвестора, іноземного туриста побачити Україну. Це можливість для людей подорожувати і це можливість зрозуміти, що відстань, наприклад, від Львова до Лондона, майже така сама, як відстань від Львова до Донецька”, – сказав він.

При цьому Козицький озвучив низку викликів, які туристична галузь має вирішувати.

“Один із головних викликів – це доступність. Сфера гостинності має бути готова надавати послуги людям, які мають певні особливості, людям з інвалідністю. І мають бути готові прийняти їх та їхні родини”, – наголосив голова ОДА.