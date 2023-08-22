“Відкрита, чесна, продуктивна розмова”: Зеленський зустрівся із президентом Сербії Вучичем

Президент України Володимир Зеленський в Афінах провів зустріч зі своїм сербським колегою Олександром Вучичем.

“Відкрита, чесна, продуктивна розмова з Президентом Сербії Вучичем. Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів. Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі. Про розвиток відносин, який є нашим спільним інтересом”, – написав Зеленський у соцмережах.

Як зазначив у себе в Instagram президента Сербії, лідери, зокрема, обговорили ситуацію в Україні та Косово.

“Хороша і відверта розмова з президентом Володимиром Зеленським про всі важливі питання, як для Сербії та України, так і для всього регіону та світу. Ми торкалися подій в Україні та Косово і Метохії, і я ще раз підкреслив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, про що ми чітко і недвозначно говоримо з початку конфлікту”, – написав Вучич.