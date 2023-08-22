Політика

“Відкрита, чесна, продуктивна розмова”: Зеленський зустрівся із президентом Сербії Вучичем

22 Серпня 2023 10:53
читать на русском →
зеленський, сербія

Президент України Володимир Зеленський в Афінах провів зустріч зі своїм сербським колегою Олександром Вучичем.

“Відкрита, чесна, продуктивна розмова з Президентом Сербії Вучичем. Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів. Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі. Про розвиток відносин, який є нашим спільним інтересом”, – написав Зеленський у соцмережах.

Як зазначив у себе в Instagram президента Сербії, лідери, зокрема, обговорили ситуацію в Україні та Косово.

“Хороша і відверта розмова з президентом Володимиром Зеленським про всі важливі питання, як для Сербії та України, так і для всього регіону та світу. Ми торкалися подій в Україні та Косово і Метохії, і я ще раз підкреслив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, про що ми чітко і недвозначно говоримо з початку конфлікту”, – написав Вучич.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Серпня 2023 10:03

ЗСУ з боєм увійшли у Роботине і організували евакуацію мирних мешканців
22 Серпня 2023 11:05

Президентка Угорщини Новак прибула на Закарпаття
22 Серпня 2023 10:53

“Відкрита, чесна, продуктивна розмова”: Зеленський зустрівся із президентом Сербії Вучичем
22 Серпня 2023 07:47

The New Yorker: Ілон Маск визнав, що торік спілкувався з Путіним
22 Серпня 2023 07:36

У Кривому Розі пролунав  вибух
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки