Відключення світла в Києві скасовані

За вказівкою Укренерго, екстрені відключення світла в столиці скасовані, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Сьогодні збройні сили росії завдали масованого, комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Востаннє такий потужний удар ворог завдав майже 3 місяці тому. Для атаки мирних українських міст, зокрема і Києва, противник застосував крилаті ракети Х-101/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС, аеробалістичні ракети «Кинджал» з МіГ-31К, балістичні ракети Іскандер-М(KN-23), ракети «Циркон», крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря, ударні БпЛА.

Під ударом опинилася практично вся територія України.

Як повідомили в КМВА, в столиці повітряна тривога оголошувалася двічі і сумарно тривала майже 5 годин.

“Силами Оборони в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет «Кинджал», кілька балістичних ракет Іскандер-М(KN-23), ймовірно, також гіперзвукову ракету типу «Циркон», до десятка ударних БпЛА (точні кількість та тип озброєння оприлюднять Повітряні Сили)”, – повідомили в міській адміністрації.

Внаслідок масованого, комбінованого ракетно-дронового удару по Києву в Печерському р-ні, пошкоджено 5-типоверховий житловий будинок. В Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення.

Достеменно відомо про одну постраждалу із забійною раною голови, її в задовільному стані було госпіталізовано до лікарняного закладу.