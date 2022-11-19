Суспільство

Відключення світла можуть стати частішими та довшими, – Шмигаль

19 Листопада 2022 10:21
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Шмигаль, електропостачання

Від початку російського вторгнення окупанти випустили по енергетичній інфраструктурі України понад 1000 ракет та дронів-камікадзе. Зараз українські енергетики працюють цілодобово, аби повернути світло у домівки українців.

Однак за умови продовження ворожих обстрілів планові та аварійні відключення електроенергії в Україні можуть стати частішими та довшими. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Глава уряду зазначив, що під вогнем ворога опинилися всі теплові, гідроелектростанції та ключові підстанції, які передають енергію від генерації до споживачів. Деякі підстанції були атаковані ворогом до 8 разів.

“Ми відновлюємо одразу все, що можемо. Але наступні хвилі спричиняють нові руйнування. Відповідно, відключення світла – і планові, і аварійні – можуть стати частішими та довшими”, – сказав він.

Раніше Шмигаль зауважив, що майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через ракетні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі нашої держави.


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