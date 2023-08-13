Відеофакт: Знищення 4-х САУ “Мста-С” з HIMARS на Донеччині

Підрозділ Shadow, який займається повітряною розвідкою, оприлюднив відео знищення 4-х САУ “Мста-С” з HIMARS.
Події відбуваються десь на Донеччині. “Виявили, надали координати, зафіксували ураження”, – йдеться у коментарі до відео.
Підрозділ Shadow, який займається повітряною розвідкою, оприлюднив відео знищення 4-х САУ “Мста-С” з HIMARS.
Події відбуваються десь на Донеччині. “Виявили, надали координати, зафіксували ураження”, – йдеться у коментарі до відео.
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал